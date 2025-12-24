Desde que se anunció la suspensión de la subvención de combustible el jueves 18 de diciembre, las familias bolivianas han tenido que ajustar sus presupuestos y buscar nuevas formas de ahorrar. Cada litro cuenta y pequeños detalles pueden marcar la diferencia al momento de llenar el tanque.

Uno de esos secretos tiene que ver con la hora del día. Los especialistas explican que la gasolina, como otros líquidos, se expande con el calor, en este sentido, afirman que en las horas más calurosas, el combustible ocupa más espacio en el tanque pero ofrece menos energía por litro. En cambio, si cargas temprano en la mañana o en la noche, cuando la temperatura es más baja, cada litro aprovecha mejor el rendimiento del motor.

No solo se trata de ahorrar dinero, también es una forma inteligente de cuidar el auto y planificar los viajes. Otros tips incluyen llenar el tanque hasta la mitad si no vas a usarlo de inmediato y evitar conducir con el tanque casi vacío, lo que puede afectar el rendimiento del combustible.

Con estos pequeños ajustes, las familias bolivianas pueden estirar su presupuesto sin sacrificar movilidad ni seguridad en esta temporada de cambios económicos. Una acción simple, como elegir el horario correcto para cargar gasolina, puede hacer que cada litro rinda mucho más.

Mira la programación en Red Uno Play