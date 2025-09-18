Lesión de Tomás Cuello: esto informó el cuerpo médico tras su evaluación

El delantero argentino Tomás Cuello, de 25 años, sufrió una grave lesión durante el empate 2-2 entre Atlético Mineiro y Bolívar, en el estadio Hernando Siles de La Paz, en el marco de la Copa Sudamericana.

El club brasileño confirmó la noticia a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales este miércoles.

Cuello fue trasladado de urgencia a un hospital alemán en la Sede de Gobierno, donde se le realizaron estudios de imágenes que revelaron una fractura del peroné acompañada de una ruptura de ligamentos en el tobillo izquierdo, una lesión que requerirá tratamiento quirúrgico.

"El atleta ya está inmovilizado y medicado. Al regresar a Brasil, se realizarán exámenes médicos adicionales para programar el tratamiento quirúrgico", informó Atlético Mineiro en su mensaje.

El incidente generó preocupación entre compañeros y fanáticos, especialmente por la importancia de Cuello en el esquema ofensivo del equipo. Su ausencia representa un golpe sensible para el conjunto brasileño.

Desde el club, enviaron un mensaje de aliento al futbolista: "¡Vamos, Cuello! Toda nuestra alegría por una pronta recuperación. ¡Estamos con ustedes!".

