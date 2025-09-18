TEMAS DE HOY:
Internacional

¿Por qué el acusado de matar a Charlie Kirk prefirió entregarse antes que huir?

El joven acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk decidió presentarse voluntariamente ante las autoridades tras temer una intervención del equipo SWAT.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/09/2025 22:27

Estados Unidos

Tyler Robinson, de 22 años, acusado de asesinar al reconocido activista conservador Charlie Kirk durante un evento público en Estados Unidos, se entregó voluntariamente a las autoridades por una razón contundente: temía ser abatido por un equipo SWAT durante su captura.

Según confirmó el sheriff del condado de Washington, Robinson decidió entregarse tras ver su rostro difundido en los medios, el hallazgo del rifle vinculado al crimen y la presión del operativo en su contra.

“Tyler comprendió que su captura era inevitable […]. Tenía mucho miedo de que la Policía le disparara”, declaró el sheriff.

El temor de Robinson no era infundado. Con el despliegue policial ya en marcha, una intervención violenta parecía probable. Para evitar un desenlace trágico, su entrega fue negociada bajo condiciones estrictas de seguridad y discreción. Las autoridades acordaron actuar con “máxima precaución” para garantizar que el arresto se realizara sin incidentes, asegurando al sospechoso un entorno lo más controlado posible.

La entrega fue posible gracias a la intermediación de los padres de Robinson, quienes, preocupados por su bienestar, lo convencieron de presentarse a través de un ayudante de sheriff retirado y amigo de la familia. Este contacto facilitó la coordinación con las fuerzas del orden.

Robinson enfrenta ahora un cargo por asesinato con agravantes, delito que, bajo la legislación de Utah, podría ser castigado con la pena de muerte. El estado contempla dos métodos de ejecución: inyección letal o fusilamiento, este último a elección del condenado.

