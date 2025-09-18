Una fiesta tradicional en el distrito de Huaccana, provincia de Chincheros, en Perú, se convirtió en una tragedia cuando el torero aficionado Rudy Saccaco Huachaca, de 40 años, falleció tras ser embestido por un toro. El fatal incidente ocurrió durante una corrida en el marco de la festividad de Jesús de Exaltación.

Saccaco fue violentamente corneado mientras intentaba ejecutar una maniobra frente al público, según testigos. El ataque lo dejó gravemente herido en el ruedo, ante la desesperación de los asistentes. De inmediato, fue trasladado en un patrullero de la Policía al centro de salud local, pero debido a la magnitud de sus lesiones, murió en el trayecto, reporta RPP.

Tras confirmarse el fallecimiento, las autoridades locales y los organizadores suspendieron todas las actividades de la festividad en señal de duelo y respeto. La noticia ha causado una profunda conmoción en la comunidad, donde este tipo de celebraciones con corridas de toros son habituales.

El novillero peruano Rudy Saccaco Huachaca. Foto: Portada.pe

El trágico suceso ha reavivado el debate sobre la falta de medidas de seguridad en estos eventos, donde aficionados sin experiencia profesional participan en espectáculos de alto riesgo. Hasta el momento, las autoridades regionales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles acciones para prevenir tragedias similares en el futuro.

Rudy Saccaco era muy conocido en la zona por su entusiasmo en las celebraciones taurinas, aunque no era un torero profesional. Su muerte ha dejado un gran pesar en Huaccana, una comunidad que hoy lamenta la pérdida de un vecino que participaba activamente en sus tradiciones.

Vea el video del trágico momento:

