Para evitar desorden, Coripata venderá gasolina por distritos: conoce el cronograma

El Gobierno Autónomo Municipal de Coripata, en coordinación con el surtidor Umamarca y las centrales agrarias, informó mediante un comunicado que a partir del 22 de septiembre la venta de gasolina se realizará por distritos.

La decisión fue asumida en una reunión llevada a cabo el 12 de septiembre de 2025, con el objetivo de garantizar un suministro ordenado, equitativo y seguro.

“A los diferentes distritos del municipio de Coripata se comunica que la venta de combustible (gasolina) se realizará de manera organizada por distritos, conforme al acuerdo alcanzado en la reunión del 12 de septiembre de la presente gestión. Esta medida tiene el objetivo de garantizar un suministro ordenado, equitativo y seguro. La distribución comenzará a partir del 22 de septiembre, de acuerdo con la llegada del camión cisterna”, se lee en un fragmento del comunicado.

Cronograma de distribución

Según el documento oficial, la venta de combustible se realizará conforme al arribo del camión cisterna y seguirá el siguiente orden:

Primera llegada: Distrito Coripata Segunda llegada: Distritos Trinidad Pampa y Milluhuaya Tercera llegada: Distritos Arapata y San Agustín Cuarta llegada: Distritos Santiago Tocoroni y San Juan

Requisitos para la compra

Las autoridades recordaron que la población deberá presentar fotocopia de cédula de identidad y acudir con sus vehículos para acceder a la compra de gasolina.

El cronograma se aplicará de manera rotativa en función a la llegada de cisternas para garantizar la provisión en todos los distritos del municipio.

Mira la programación en Red Uno Play