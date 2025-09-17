Amenazó de muerte a su vecina porque alimentaba a los gatos callejeros

Un hecho que llamó mucho la atención en redes sociales, fue el ocurrido en un barrio de La Plata en Argentina, donde un hombre amenazó a su vecina para que dejara de alimentar a los gatos callejeros.

“A la chica ya identificada por las cámaras que les deja comida a los gatos, yo le voy a dejar un par de balas en la frente”, decía el cartel, que encendió la alarma entre los vecinos.

La imagen de la amenaza se hizo viral en redes sociales, y rápidamente hubo reacciones de repudio y rechazo hacia el accionar del vecino, y todos solicitaron que el caso se investigue para evitar que pase a mayores.

Los vecinos solicitaron la presencia de autoridades policiales para evitar que este tipo de hechos de violencia se repitan.

