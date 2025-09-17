¡Atención! Emiten alerta por fuertes vientos en estos cuatro departamentos

Se pronostican vientos de hasta 90 km/h, por lo que realizan recomendaciones.
17/09/2025 13:09
Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se emitió una Alerta Meteorológica con prioridad naranja, pronosticando la presencia de vientos moderados a temporalmente fuertes.
La alerta por vientos está vigente para cuatro departamentos desde este 17 hasta el domingo 21 de septiembre.
"Se pronostican vientos moderados, temporalmente fuertes, de dirección norte-noroeste desde la tarde del miércoles 17 hasta la tarde del domingo 21 de septiembre de 2025", según el boletín institucional del Senamhi.
Departamentos en alerta:
Beni: las ráfagas afectarán a las provincias Marbán, el noreste de San Ignacio de Moxos y el oeste de Cercado, con velocidades entre 50 y 80 km/h.
Santa Cruz: la alerta se extiende al sudoeste de las provincias Ñuflo de Chávez, Guarayos, Ibañez, Warnes, Ichilo, Sara y Santistevan, con vientos entre 60 y 90 km/h.
Chuquisaca: se esperan vientos de entre 40 y 70 km/h en el este de la provincia Luis Calvo.
Tarija: en la provincia Gran Chaco, las velocidades oscilarán entre 40 y 70 km/h.
Con información de ABI.
