¡Atención! Emiten alerta por fuertes vientos en estos cuatro departamentos

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se emitió una Alerta Meteorológica con prioridad naranja, pronosticando la presencia de vientos moderados a temporalmente fuertes.

La alerta por vientos está vigente para cuatro departamentos desde este 17 hasta el domingo 21 de septiembre.

"Se pronostican vientos moderados, temporalmente fuertes, de dirección norte-noroeste desde la tarde del miércoles 17 hasta la tarde del domingo 21 de septiembre de 2025", según el boletín institucional del Senamhi.

Departamentos en alerta:

Beni: las ráfagas afectarán a las provincias Marbán, el noreste de San Ignacio de Moxos y el oeste de Cercado, con velocidades entre 50 y 80 km/h.

Santa Cruz: la alerta se extiende al sudoeste de las provincias Ñuflo de Chávez, Guarayos, Ibañez, Warnes, Ichilo, Sara y Santistevan, con vientos entre 60 y 90 km/h.

Chuquisaca: se esperan vientos de entre 40 y 70 km/h en el este de la provincia Luis Calvo.

Tarija: en la provincia Gran Chaco, las velocidades oscilarán entre 40 y 70 km/h.

Con información de ABI.

