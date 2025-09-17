La cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, México, subió a 20 personas este miércoles, tras confirmarse el deceso del chofer del vehículo, quien se encontraba internado con quemaduras graves.

La Secretaría de Salud Pública de Ciudad de México informó que el conductor, Fernando Soto Munguía, falleció en el Hospital de Traumatología Dr. Victoriano de la Fuente Narváez. Tenía 34 años y permanecía en estado crítico desde el día del incidente.

El hecho ocurrió el pasado 10 de septiembre, cuando una cisterna explotó en el Puente de la Concordia, causando una fuerte onda expansiva que dejó múltiples víctimas. Las imágenes del siniestro, compartidas en redes sociales, causaron gran conmoción.

Actualmente, 31 personas continúan hospitalizadas, muchas de ellas con quemaduras graves y en estado reservado. Familiares de los heridos han denunciado la falta de apoyo económico por parte de la empresa responsable de la unidad siniestrada.

La explosión sigue bajo investigación y las autoridades no han confirmado aún posibles sanciones o responsabilidades legales.

Mira la programación en Red Uno Play