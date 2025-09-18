TEMAS DE HOY:
Policial

¡Les cortaron el cabello! Atraparon a pareja acusada de robo en el Mercado Mutualista

La pareja fue retenida por la multitud en el mercado y posteriormente trasladada por la Policía a dependencias de la Felcc.

Milen Saavedra

17/09/2025 22:35

Detienen a pareja acusada de robo de celulares en el Mercado Mutualista
Santa Cruz, Bolivia

Guardias de seguridad y transeúntes del Mercado Mutualista, en la ciudad de Santa Cruz, lograron frustrar el robo de un teléfono móvil la tarde de este miércoles, capturando a una pareja señalada de presuntamente haber cometido el delito dentro de un micro.

 

 

El incidente provocó la indignación de varios testigos, quienes, en un acto de justicia por mano propia, cortaron el cabello de los supuestos ladrones.

Tras la intervención de los guardias, agentes de la Policía llegaron al lugar y trasladaron a los sospechosos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para iniciar las investigaciones correspondientes.

 

