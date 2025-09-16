¿Quién fue Robert Redford, el actor que es comparado con Brad Pitt?

Tras conocerse la sensible muerte del actor Robert Redford, en redes sociales, no se dejaron esperar las similitudes en aspecto que tiene con Brad Pitt, y es que tienen mandíbula, cabello rubio oscuro, una sonrisa casi idéntica, dotes actorales subestimadas y un encanto que conquistó a millones de fanáticos en sus generaciones.

Brad Pitt y Robert Redford han sido comparados durante años, y es que, en fotografías, se muestran todas sus similitudes.

Foto: https://www.revistagq.com/

Robert Redford muere a sus 89 años

El destacado Charles Robert Redford Jr., nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, Estados Unidos, y dio el salto a la fama junto a Paul Newman como el afable forajido en el western hippie 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' en 1969.

Durante su carrera como actos, sus papeles abarcaron desde el periodista del The Washington Post Bob Woodward hasta un hombre de montaña en 'Jeremiah Johnson' y un agente doble en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Protagonizó 'Memorias de África', ganadora del premio a mejor película en 1985, y en 2013 recibió algunas de las mejores críticas de su carrera como un náufrago en 'Todo está perdido', donde fue el único actor. En 2018, volvió a ser elogiado por lo que él llamó su película de despedida, 'El viejo y la pistola'.

Después de una larga y exitosa carrera como actor, apostó a la dirección y el cine independiente, ganando el Óscar y cofundando el emblemático festival de Sundance para aspirantes a cineastas independientes.

También estaba comprometido con el cuidado del medio ambiente, luchó por la preservación del paisaje natural y los recursos de Utah, donde pasó sus últimos días, habitando su rancho.

