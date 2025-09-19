Expocruz 2025: Bolivia exhibe el mejoramiento genético del ganado cebuino

La Expocruz 2025 vive la exhibición y juzgamiento de las principales razas de ganado cebuino del país. Según Fernando Baldomar, gerente de la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebú), el cuarto día del evento ya se ha completado con la evaluación de las categorías de Nelore y Nelore Mocho, las razas más numerosas, mientras que la raza Cindy y los concursos lecheros de Gyr Lechero y Girolando también han concluido, dejando un récord nacional de producción de 91 litros de leche por día.

“Estamos mostrando en imágenes parte de los ejemplares, más de 423 ejemplares de Nelore y Nelore Mocho. Este domingo se realizará el gran campeonato de la raza, un evento que esperamos que congregue a todos los ganaderos y al público general”, señaló Baldomar.

Asocebú, que este año celebra más de 50 años de trabajo en mejoramiento genético cebuino, ha logrado posicionar a Bolivia como un referente internacional en la materia. “La fertilización in vitro y otras técnicas innovadoras han permitido que nuestra genética tenga reconocimiento internacional. Ya hemos recibido delegaciones de Brasil, México, Perú, Paraguay, Colombia y Estados Unidos”, destacó el gerente.

El éxito del ganado boliviano se refleja en los logros recientes en Brasil, donde una vaca boliviana se consagró como gran campeona nacional de la raza Nelore Mocho, y se registró un récord de venta de ejemplar. Estos hitos han incrementado el interés internacional por la genética cebuina boliviana.

Baldomar invitó a toda la ciudadanía a visitar la feria. “Hoy se abre oficialmente la Expocruz. Invitamos a toda la familia cruceña y boliviana a disfrutar del mejoramiento genético y del esfuerzo de nuestros productores durante décadas”, concluyó.

