La majestuosidad de los búfalos llega a Expocruz 2025 con un simposio internacional

Una de las grandes atracciones de la Expocruz 2025 serán los búfalos, animales que destacan por su nobleza y su importancia genética y productiva. En esta edición, Bolivia se posiciona como referente en la cría de búfalos, reuniendo a expertos de América y Europa en un evento de talla mundial.

Stephany Sanchez, conversó con Fabio Mendoza, encargado del sector de búfalos de la Expo, quien explicó que estos animales representan la unión familiar para los ganaderos, y subrayó la calidad genética de los ejemplares exhibidos.

"El búfalo significa familia para nosotros, esa es nuestra imagen y nuestra marca para este simposio", señaló.

Durante el evento, los visitantes podrán conocer distintas razas, como la murra y la mediterránea, diferenciables principalmente por la forma de sus cuernos: los de la raza murra tienen una característica curvatura en "rulitos", mientras que los de la mediterránea son más estirados hacia atrás.

Uno de los ejemplares destacados es Fénix, un reproductor murra de casi 600 kilos, y otra estrella es Ina, una búfala mediterránea que produce entre 10 y 12 litros de leche por ordeña y está bajo un cuidado especial con alimentación basada en pastoreo racional y suplementos.

Mendoza también aclaró algunos mitos comunes: "Estos animales son bastante nobles y no son agresivos. Se protegen y se cuidan entre ellos, formando una verdadera familia", afirmó.

Entre las actividades más esperadas está el simposio de criadores de búfalos de las Américas y Europa, que se realizará del 20 al 26 de septiembre e incluirá cursos, exposiciones y el juzgamiento de ejemplares, programado para el 24 de septiembre.

Este evento busca posicionar a Santa Cruz como un referente en el mundo bufalino y atraer la atención tanto de locales como internacionales.

La Expocruz 2025 abre sus puertas invitando a toda la población a visitar el sector de búfalos, aprender sobre estas especies, tomarse fotografías y vivir una experiencia única con estos imponentes animales.

