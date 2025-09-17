Fexpocruz 2025: delegación de inversionistas de China participará en la feria de Santa Cruz

La Feria Exposición Internacional de Santa Cruz (Fexpocruz) contará este año con la participación de 40 inversionistas de China, que arribarán al país con el objetivo de explorar oportunidades de negocio y fortalecer la proyección económica de Bolivia en el mercado global.

Los organizadores resaltaron que esta presencia consolida a la Expocruz como un espacio clave para atraer capitales, generar alianzas estratégicas y promover proyectos en áreas como agroindustria, energía, construcción, tecnología, servicios financieros y comercio exterior.

Según la Cancillería, la delegación asiática busca conocer de primera mano el mercado boliviano y ha mostrado especial interés en el catálogo exportable nacional, lo que podría diversificar las importaciones hacia China.

Un ejemplo de este posicionamiento es el Singani, bebida espirituosa que ya se comercializa en plataformas chinas como Taobao y JD.com.

También se confirmó la presencia del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), que tendrá un pabellón propio en la Expocruz 2025 y una misión empresarial, reforzando así la participación del país asiático en este encuentro de negocios.

La llegada de empresarios representa una oportunidad estratégica para atraer inversiones, impulsar el desarrollo productivo y afianzar la cooperación bilateral.

China se perfila como un socio comercial clave para Bolivia, con potencial de expansión en sectores como energías limpias, transferencia tecnológica y capacitación técnica.

