Por segundo año consecutivo, Catalina FIV, representante de la raza Girolando y perteneciente a Grupo Rojas, se consagró como la vaca más lechera de Expocruz 2025, estableciendo un nuevo récord nacional de producción.

El hito se registró en la categoría vaca adulta, donde Catalina FIV alcanzó 273,64 kilos de leche en total y un promedio diario de 91,21 kilos, superando los 79,19 kilos diarios del año pasado, cuando ya había dejado su marca en la historia de la feria.

“Muy contento por el récord de Catalina, doble récord consecutivo mostrando su potencial lechero y su calidad de producción de leche”, señaló Juan Manuel Rojas, propietario de la cabaña Rojas.

La competencia de 2025 también destacó a otras ejemplares de alto rendimiento. En la raza Gyr, la gran campeona fue Darla FIV Esterlina, de la cabaña Esterlina, con 62,39 kilos diarios y un total de 187,18 kilos. La reservada gran campeona de esta raza fue Jiba FIV Esterlina, con 56,20 kilos diarios.

En la categoría Girolando, además de Catalina FIV, la reservada gran campeona fue Bruna FIV Bella Esperanza, de la cabaña Bella Esperanza, que alcanzó 85,37 kilos diarios y un total de 256,12 kilos.

Con este logro, Catalina FIV no solo consolida su título como la más lechera, sino que también marca un nuevo estándar para la producción lechera en Bolivia, destacando la calidad genética y el cuidado de las cabañas locales.

