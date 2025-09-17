Nicol o Deibyd, ¿Quién será el primero en entrar a la Expocruz 2025?

A tan solo dos días de la apertura oficial de la Expocruz 2025, dos jóvenes cruceños se han convertido en noticia al acampar durante más de dos semanas en las afueras del predio ferial con el firme objetivo de ser los primeros en ingresar.

Se trata de Nicole Herrera y Deibyd Paniagua, quienes desde fines de agosto instalaron sus carpas y hasta tendieron su ropa en las inmediaciones del ingreso principal de la feria. Lo han hecho soportando el clima cambiante, situaciones personales difíciles y, aun así, no han perdido la motivación.

"Ya estoy con 17 días, hoy esperando hasta el 19 que se abran las puertas", comenta Nicole, quien asegura que su primer destino será el pabellón Juventud Empresa, donde quiere apoyar a los jóvenes emprendedore. "El primer pabellón donde voy a encontrar va a ser el de los jóvenes y ahí voy a estar apoyando", expresó con entusiasmo.

Por su parte, Deibyd cuenta que lleva ya 18 días acampando y ha estado interactuando con seguidores mediante transmisiones en vivo en redes sociales. "La gente me da mucho apoyo, me dice que no me salga, que aguante ahí y bueno, ya estamos a poco", dijo.

A pesar del ánimo, no todo ha sido fácil para él. "Hubo momentos en que pensé en dejarlo. Pasaron cosas con mi familia, vino una chica a molestar... fueron muchas cosas", confesó.

Ambos esperan con ansias el 19 de septiembre, fecha en la que se abrirán oficialmente las puertas de la feria más importante del país. Aunque no se sabe con certeza quién ingresará primero, ya que su llegada fue con apenas horas de diferencia, lo cierto es que ambos comparten la misma pasión por ser parte de la muestra ferial.

