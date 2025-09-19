Italsa inaugura “El Carrusel de la Alegría” para la familia boliviana en Expocruz

El campo ferial de Expocruz se ilumina con una nueva y vibrante atracción: el stand de Italsa, que presenta "El Carrusel de la Alegría", un espacio diseñado especialmente para toda la familia. Ubicado estratégicamente cerca de la plaza principal, este rincón promete ser uno de los puntos más concurridos de la feria que se inaugura mañana.

El stand, con su llamativa fachada y una iluminación que evoca un carrusel, reúne a las reconocidas marcas Finesse, Mi bebé, Mami y Plussec. Los visitantes no solo podrán disfrutar de un ambiente lleno de juegos y sorpresas, sino que también encontrarán ofertas especiales y precios de feria en todos los productos.

Carlos Limpias, gerente general de Empacar, destacó que la iniciativa es un regalo para las familias bolivianas. “Hemos pensado en todas las familias para que puedan compartir y vivir la experiencia de nuestras marcas”, afirmó. Limpias explicó que cada una de ellas tendrá su propia estación con juegos y actividades interactivas.

Entre las novedades, el gerente anunció el lanzamiento de Finesse Premium y la presencia de equipos de fútbol patrocinados por la marca Finesse. También se han preparado combos especiales y económicos para el bolsillo de los consumidores, además de premios y muchas sorpresas que se revelarán durante los 10 días de feria.

Una experiencia completa en dos niveles

“El Carrusel de la Alegría” no solo ofrece diversión a pie de calle, sino que también cuenta con una planta alta que promete una experiencia inolvidable. Carlos Limpias describió este espacio como el “rooftop más sostenible de la feria”, un lugar dedicado a la marca Finesse, donde los clientes y colaboradores podrán disfrutar de un ambiente de finura y tranquilidad.

Este espacio está pensado para ser un refugio donde las familias pueden tomar un descanso, compartir y aprovechar los precios especiales de Expocruz 2025. Italsa invita a todos los bolivianos a visitar este rincón de felicidad y a disfrutar de cada uno de sus productos.

