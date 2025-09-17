Expocruz 2025: ultiman detalles a tres días de la feria en Santa Cruz

A solo tres días de la apertura de la Expocruz 2025, los organizadores ultiman detalles para inaugurar la muestra ferial más importante del país, que se desarrollará del 19 al 28 de septiembre.

El gerente general de Fexpocruz, Raúl Strauss, informó que el avance de los preparativos supera el 90%.

“Todo indica que esta versión superará a la anterior. La gente se va a sorprender cuando venga, es una Expocruz maravillosa, llena de oportunidades, novedades e innovación”, aseguró Strauss.

Strauss destacó que se trabaja para que los sectores participantes superen los 1.400 millones de bolivianos en intenciones de negocios, tanto en la feria como en la Rueda Internacional de Negocios organizada por la Cainco.

Participación internacional

En esta versión, la feria contará con la presencia de 32 delegaciones internacionales y la participación de 2.200 marcas expositoras.

Visitantes esperados

Los organizadores prevén recibir a 500.000 visitantes durante los 10 días de feria, consolidando a la Expocruz como un espacio de integración económica, innovación y cultura.

