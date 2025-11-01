TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

Internacional

El FMI y el BID muestran predisposición para apoyar a Bolivia

Rodrigo Paz se encuentra de visita en Estados Unidos, donde se reunió con representantes de organismos internacionales y con personeros del gobierno de Donald Trump.

Naira Menacho

01/11/2025 16:16

Bolivia

El presidente electo Rodrigo Paz sostuvo una importante reunión con diferentes organismos internacionales. Este hito marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países, orientada a fortalecer el diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo, señala la oficina del nuevo mandatario, en un comunicado.

“Fue una reunión muy constructiva con el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. Ante los complejos y multifacéticos desafíos económicos de Bolivia, el FMI está dispuesto a apoyarlo para que aproveche la oportunidad de impulsar reformas económicas en beneficio del pueblo boliviano”, señaló Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI.

De igual manera, Ilan Goldfajn, presidente del BID, expresó su predisposición de colaborar con Bolivia para superar el impase económico por el que atraviesa.

Encantado de recibir al presidente electo Rodrigo Paz y felicitarle, en persona, tras su elección como presidente de #Bolivia. Hablamos sobre sus planes y la colaboración del Grupo BID, incluso sobre la coordinación con otros Bancos Multilaterales de Desarrollo, a través de un plan de acompañamiento en tres etapas: transición a corto plazo, estabilización con protección social y reformas para el crecimiento sostenido. Cuente con el Grupo BID para construir un futuro más próspero para Bolivia”, posteó Goldfajn.

Temas relacionados

