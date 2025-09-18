Diputada Román pide arraigo para el presidente Arce y miembros de su Gobierno

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Janira Román, remitió una Minuta de Comunicación a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para que esta instancia inste al Ministerio Público a disponer el arraigo del presidente Luis Arce y de las principales autoridades de su gobierno.

Román argumentó que la medida se justifica por las recientes renuncias de autoridades en el Ejecutivo, entre ellas el exgerente de la Gestora Pública, Jaime Durán; el exgerente de Emapa, Franklin Flores; y el expresidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Omar Alarcón.

“En vista a la cantidad de renuncias de ministros y MAE’s (máximas autoridades ejecutivas) del oficialismo, he remitido una Minuta de Comunicación para que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados inste a la Fiscalía a disponer el arraigo de las autoridades en ejercicio y exautoridades del Gobierno de Luis Arce, desde el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, jefaturas y otros cargos”, señaló la legisladora.

La parlamentaria sostuvo que durante la actual gestión hubo “corrupción y complicidad con el narcotráfico”, por lo que considera necesario que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

“La corrupción y el narcotráfico durante el Gobierno de Arce fue desmedido, están involucrados funcionarios de distintos cargos y estos deben rendir cuentas por sus fechorías. La corrupción, el despilfarro y la complicidad al narcotráfico no pueden quedar en la impunidad”, agregó.

Román exhortó al Ministerio Público a investigar a autoridades y exfuncionarios del actual gobierno, y subrayó que el órgano encargado de la persecución penal debe actuar de manera independiente y no convertirse en cómplice de los hechos irregulares denunciados.

