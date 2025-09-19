“Te recomiendo ser más sexy”: así fue la presentación de Alvinich y la academia artística ‘CCM’

En la última noche de la temática brasileña en ‘La Gran Batalla’, el primer equipo en subirse al escenario fue el de Alvinich y la academia artística “CCM”, y ellos interpretaron la canción “Morango Do Nordeste”, del artista Karametade.

El equipo recibió buenas devoluciones, aunque les hicieron algunas observaciones en las expresiones que mostraron durante su presentación, Steven de Il Divo, pidió más sensualidad al artista.

Inició Tito Larenti con la evaluación del equipo, y el cuestionó parte de la actitud de Alvinich, considerando que se encontraba nervioso en el escenario.

“Alvinich trabajaste en la imitación claramente, se nota, lo que me gustaría es que en el tema de los hombres se muestra más masculinidad, y tu actitud me denota cierta vergüenza que sientes, algunas inseguridades cuando trabajas y tienes que sentirte orgulloso de lo que haces, el equipo me gustó”, afirmó Larenti.

Alvinich también fue evaluado por el invitado especial de la noche, Steven LaBrie, y el artista observó una falta de sensualidad en el famoso al momento de interpretar al personaje.

“Estuvo con mucha energía, me gustó mucho, gracias por tu trabajo, en comparación con el video original te veías mucho más feliz, y él es más sexy, te recomiendo que lo hagas más sexy en lugar de feliz”, señaló LaBrie.

El famoso y su equipo recibieron con mucha alegría y emoción la devolución de los jueces, el famoso dio la razón a Tito Larenti y admitió que evita mirar al jurado para no ponerse nervioso.

