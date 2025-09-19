¡Atención Bolivia! Este sábado Red Uno transmite el partidazo Real Madrid Vs Espanyol

El duelo entre Real Madrid y Espanyol se perfila como el gran atractivo del fin de semana en LaLiga. Los Merengues buscan sostener el liderato con puntaje perfecto tras ganar en sus primeras cuatro presentaciones, mientras que el conjunto catalán llega con la ilusión de sorprender y alcanzar la cima.

El equipo blanco viene motivado luego de vencer 2-1 al Olympique de Marsella con un doblete de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu. A su vez, Espanyol mantiene el invicto tras superar 3-2 a Mallorca, mostrando solidez y ambición en el arranque del torneo.

Las figuras a seguir serán Kylian Mbappé, Federico Valverde, Jude Bellingham, Vinicius Junior y Rodrygo por el lado madridista, mientras que en Espanyol destacan Roberto Fernández, Javi Puado, El Hilali y el capitán Leandro Cabrera.

En el último antecedente, disputado el 1 de febrero de 2025, Espanyol sorprendió y venció 1-0 con gol de Carlos Romero a los 85 minutos. Por ello, la expectativa crece de cara a este nuevo enfrentamiento.

El partidazo está programado para este sábado 20 de septiembre a las 10:00 de la mañana en Bolivia y será transmitido en vivo y en directo por la señal de Red Uno. No te lo pierdas.

Mira la programación en Red Uno Play