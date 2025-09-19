TEMAS DE HOY:
Juliana desafió al toro mecánico de Expocruz ¿Cuánto tiempo duró?

Entre risas, Juliana confesó su sorpresa ante la dificultad del toro mecánico. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/09/2025 10:25

Santa Cruz, Bolivia

A horas de la apertura de Expocruz 2025, Juliana Guzmán sorprendió a todos y se enfrentó al temido toro mecánico, ¿cuánto tiempo duró?.

Juliana no escapó del reto, se quitó las botas y a pesar de llevar medias desiguales, logró mantenerse sobre el toro durante 5 segundos, tiempo que superó todas las expectativas.

“Yo me voy a subir sin zapatos porque mis botitas son de cuero, pero hoy no pillé el par de mi media, así que estoy con medias desiguales”, dijo entre risas.

Aunque algunos apostaban a que caería rápidamente, Juliana demostró su fuerza y aguantó más de lo que incluso ella esperaba. 

Eso sí, advirtió que se iba a escaldar de las piernas por andar de short, pero valió la pena.

 

