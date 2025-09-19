¡De no creer! Un partido político japonés nombrará a una IA como su líder

De manera impresionante, un partido político japonés anunció que nombrará a una inteligencia artificial (IA) como su líder después de que su fundador dejará el frente tras una terrible derrota en las últimas elecciones.

Se trata del partido político “Camino al Renacimiento”, creada por Shinji Ishimaru, antiguo alcalde de una pequeña ciudad del oeste de Japón, el cual no cuenta con un programa político y sus miembros hacen sus propias agendas.

La pasada gestión, el partido terminó en segundo lugar en los comicios a gobernador de Tokio gracias a una exitosa campaña en línea, pero decidió renunciar a su partido tras no conseguir ningún escaño en las elecciones al Senado de este año.

Sin embargo, ahora sorprendieron con un nuevo anuncio, “el nuevo líder será una IA”, dijo en una rueda de prensa Koki Okumura, y se describió a sí mismo como asistente del nuevo líder.

Se conoce que esta IA no dictará las actividades políticas de los miembros del partido, sino que se centrará en decisiones como la distribución de los recursos, explicó Okumura, ganador hace poco de unos comicios internos para suceder a Ishimaru.

Es así que la IA comienza poco a poco a hacer su incursión en la arena política mundial, señalaron los medios locales.

