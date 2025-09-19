Se le pinchó la llanta y se descubrió el horror: dos niñas encerradas en un camión

Lo que inició como un accidente rutinario en la ciudad de Lindon, Utah (EE.UU.), derivó en un caso que ha sacudido a la comunidad. Durante la inspección de un camión involucrado en el siniestro, agentes de la Policía Estatal de Utah hallaron a dos menores de 12 y 14 años encerradas en el compartimiento refrigerado del vehículo.

El conductor, Jacob Ortell Scott, de 28 años, fue detenido en el lugar y permanecerá bajo custodia sin derecho a fianza, según ordenó el juez Sean Petersen, quien sostuvo que existen pruebas contundentes y que el acusado representa un riesgo para la sociedad.

El hecho ocurrió luego de que el camión sufriera un pinchazo en una de sus llantas, lo que obligó a detenerse. Durante la revisión del vehículo, los agentes quedaron impactados al ver dos pares de ojos asomándose desde el interior del remolque. Aunque Scott fingió sorpresa, finalmente admitió que las niñas estaban dentro tras conversar con su acompañante.

Las investigaciones confirmaron que las menores permanecieron encerradas por casi dos horas, desde que la unidad partió de Huntington. El sistema de refrigeración estaba ajustado a 30 grados Fahrenheit (casi bajo cero) e incluso llegó a 29.5 grados, lo que agravó la situación, pues las niñas no tenían manera de escapar por sí solas.

Dentro del compartimiento se hallaron cobijas, pero eso no disminuyó la indignación de las autoridades, que ahora investigan si se trató de un secuestro agravado, delito que podría significar largos años de prisión para Scott, dependiendo de lo que determinen las diligencias con las presuntas víctimas.

La comunidad permanece consternada y exige justicia mientras el caso continúa bajo investigación.

Mira la programación en Red Uno Play