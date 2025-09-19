TEMAS DE HOY:
Joven futbolista pierde la vida tras ser arrollada por una patrulla policial

La comunidad deportiva de Guatemala se encuentra consternada tras el fallecimiento de Wendy Dayana Portillo del club Acafut Tigritos de Petén, de fútbol guatemalteco.

Martin Suarez Vargas

19/09/2025 12:11

Wendy Dayana Portillo, jugadora del club Acafut Tigritos de Petén, quien murió en un trágico accidente de tránsito. Foto: Publimetro.
Guatemala.

Escuchar esta nota

El fútbol guatemalteco llora la muerte de Wendy Dayana Portillo, jugadora del club Acafut Tigritos de Petén, quien murió en un trágico accidente de tránsito, según reportó el diario internacional Publimetro. La joven futbolista se desplazaba en motocicleta junto a un acompañante cuando una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) los embistió en un cruce vial.

Las cámaras de seguridad de una vivienda cercana registraron el momento exacto del impacto. En las imágenes se observa cómo la motocicleta avanza con normalidad cuando, de forma repentina, la patrulla policial aparece a gran velocidad, con las luces encendidas, y arrolla a la deportista.

El golpe fue tan fuerte que Wendy salió proyectada, impactó contra la banqueta y falleció casi de inmediato debido a la gravedad de las lesiones. Su acompañante resultó herido y fue trasladado a un centro médico.

El fallecimiento de la joven futbolista ha causado indignación y pesar tanto en la comunidad deportiva como en la sociedad guatemalteca. En redes sociales, compañeros de equipo, amigos y aficionados han expresado su dolor y exigen justicia ante lo ocurrido.

