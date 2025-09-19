El fútbol guatemalteco llora la muerte de Wendy Dayana Portillo, jugadora del club Acafut Tigritos de Petén, quien murió en un trágico accidente de tránsito, según reportó el diario internacional Publimetro. La joven futbolista se desplazaba en motocicleta junto a un acompañante cuando una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) los embistió en un cruce vial.

Las cámaras de seguridad de una vivienda cercana registraron el momento exacto del impacto. En las imágenes se observa cómo la motocicleta avanza con normalidad cuando, de forma repentina, la patrulla policial aparece a gran velocidad, con las luces encendidas, y arrolla a la deportista.

El golpe fue tan fuerte que Wendy salió proyectada, impactó contra la banqueta y falleció casi de inmediato debido a la gravedad de las lesiones. Su acompañante resultó herido y fue trasladado a un centro médico.

El fallecimiento de la joven futbolista ha causado indignación y pesar tanto en la comunidad deportiva como en la sociedad guatemalteca. En redes sociales, compañeros de equipo, amigos y aficionados han expresado su dolor y exigen justicia ante lo ocurrido.

Mira la programación en Red Uno Play