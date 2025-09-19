TSE rechaza proyecto de ley para suspender a vocales y prorrogar mandatos

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, expresó este viernes su rechazo al proyecto de ley presentado por el senador Pedro Benjamín Vargas, que plantea cesar en funciones a los vocales del TSE y prorrogar el mandato de las autoridades del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo.

Hassenteufel calificó la propuesta como un atentado contra la institucionalidad del país y contraria a los principios democráticos.

“Es un proyecto de ley muy corto por el cual se pretende suspender del ejercicio actual de sus funciones a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y, como consecuencia, prorrogar el mandato del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo. Nos parece que este proyecto de ley es insensato y atenta contra la institucionalidad nacional. Y no lo decimos porque podríamos quedar cesantes, al fin y al cabo, nos quedan pocos meses, eso no nos preocupa”, señaló.

El presidente interino del TSE advirtió que detrás de esta iniciativa podría existir un intento que no guarda relación con el desarrollo democrático ni con las aspiraciones de la ciudadanía boliviana.

“Pareciera que detrás de este proyecto de ley hay un intento de acciones que no guarda relación con el desarrollo democrático y el comportamiento de los ciudadanos bolivianos. Queremos advertir entonces a la opinión pública que este tipo de proyectos debe ser desechado de plano y rechazado por la ciudadanía”, enfatizó.

Hassenteufel concluyó reafirmando el compromiso del TSE de garantizar un proceso electoral transparente y confiable, en el marco de la segunda vuelta prevista para el 19 de octubre, respetando siempre la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas.

Mira la programación en Red Uno Play