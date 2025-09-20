Vuelve Julianne Potter: Julia Roberts confirma conversaciones para la secuela de "La boda de mi mejor amigo"

¡Atención, fanáticos de las comedias románticas! Julia Roberts ha confirmado que se encuentra en conversaciones para protagonizar la secuela de la icónica película de 1997, "La boda de mi mejor amigo". La noticia llega 30 años después del estreno de la cinta original, un clásico que marcó a toda una generación.

Roberts, quien interpretó a la entrañable y a veces caótica Julianne Potter, reveló en una entrevista reciente que "están en conversaciones" con ella sobre el proyecto. Esta confirmación no solo ha generado un gran revuelo en Hollywood, sino que también ha disparado las expectativas de los seguidores que esperan ansiosos el regreso del elenco original, según informa el portal Quinta Fuerza con información de Variety.

Un equipo de lujo para una secuela muy esperada

El proyecto, que se encuentra en una fase inicial de desarrollo, ha sumado a un nombre de peso: Celine Song, la aclamada guionista de "Vidas pasadas" y "Materialistas", será la encargada de escribir el guion de la nueva entrega. Aunque por ahora no se ha confirmado quién dirigirá la película, el reconocido cineasta Luca Guadagnino, con quien Roberts trabaja en su próxima cinta, ha expresado su entusiasmo por el proyecto, asegurando que "la dirigiría en un segundo".

El actor Dermot Mulroney, quien interpretó a Michael O'Neal en la película original, también había deslizado previamente que "hay conversaciones" sobre una continuación, lo que refuerza la idea de que este proyecto es cada vez más una realidad.

La historia que definió una generación

Estrenada en 1997, "La boda de mi mejor amigo" no solo consolidó a Julia Roberts como la reina de las comedias románticas, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. La historia, que gira en torno a Julianne intentando sabotear la boda de su mejor amigo para confesar su amor, cautivó a la audiencia. El éxito de la cinta fue inmenso, recaudando más de 127 millones de dólares solo en Norteamérica y obteniendo tres nominaciones a los Globos de Oro.

El regreso de Roberts al papel de Julianne Potter, junto a la posibilidad de que se reúnan los miembros del elenco original, como Cameron Diaz y Rupert Everett, ha reavivado el entusiasmo de los fanáticos que esperan ver cómo ha continuado la vida de estos personajes 30 años después.

Mira la programación en Red Uno Play