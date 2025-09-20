'Los Escalones', el libro donde Sylvester Stallone cuenta su historia personal

El ícono de Hollywood repasa su vida más allá de la pantalla en una obra que promete ser tan poderosa como sus películas más memorables.
19/09/2025 22:35
Escuchar esta nota
El legendario actor de Hollywood, Sylvester Stallone, publicará por primera vez sus memorias en un libro titulado 'Los Escalones', que llegará a las librerías en mayo de 2026. La obra estará disponible en formato físico, digital y audiolibro.
'Los Escalones' ofrecerá una mirada íntima a los momentos más significativos de la vida del actor, desde su infancia marcada por el maltrato y el bullying, hasta experiencias límite como haber sido tiroteado y encarcelado.
El relato promete revelar los desafíos que enfrentó antes de consolidarse como una de las figuras más icónicas del cine mundial.
El título del libro hace referencia a los 72 escalones del Museo de Arte de Filadelfia, inmortalizados en una de las escenas más famosas de la saga Rocky.
“Me he probado a mí mismo como actor, guionista y director. Pero este libro es mi testamento”, declaró el actor.
En palabras del propio Stallone, 'Los Escalones' surge del deseo de compartir lo aprendido a lo largo de su carrera y su vida.
“Voy a quitarle el polvo a esa gastada gorra azul de fieltro y cartón y voy a volver a volcar en la página todo lo que sé sobre la vida”. A sus 79 años, el actor afirma tener una nueva perspectiva sobre los desafíos enfrentados dentro y fuera del ring.
Mira la programación en Red Uno Play
22:05
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57
22:05
00:00
01:00
03:00
04:00
04:57