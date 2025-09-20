¡Del matrimonio a la pesadilla! volvieron de su boda y encontraron su departamento vacío

El terrible hecho se suscitó en Buenos Aires, Argentina, una pareja que contrajo nupcias se vio terriblemente afectada al ver que mientras celebraban su casamiento con una fiesta, delincuentes ingresaron a su departamento a sustraerles todas sus pertenencias.

Según las investigaciones los delincuentes permanecieron en el departamento aproximadamente por 1 hora, logrando sustraer los objetos de valor de la pareja de recién casados.

Lourdes la novia afectada, señaló que su mascota que es un perro se encontraba en el inmueble, sin embargo, no había reaccionado. Cuando llegaron al departamento lo vieron completamente destruido y prácticamente vacío, afortunadamente su mascota está ilesa.

La Policía señaló que los delincuentes ingresaron con llave al departamento ya que no existía forcejeo y el hecho de que el perro reaccionara de manera tranquila hace entender, que los delincuentes serían de un entorno muy cercano a la familia.

Además, otro elemento, que sería fundamental para determinar qué se trata de un miembro de la familia es que sabían que estaban en un festejo importante, por lo que la pareja no retornaría en el horario en que se produjo el robo.

“Pasar de una noche linda a esto fue bastante feo”, expresó Lourdes la novia, quien describió el fuerte impacto emocional que tuvo el hecho en pleno inicio de su vida de casados.

