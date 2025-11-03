Árbol cae sobre vivienda en Santa Cruz generando daños materiales y gran susto

La combinación de fuertes vientos y las intensas lluvias de las últimas horas provocó un grave incidente en la ciudad de Santa Cruz. Un árbol de gran tamaño cedió y cayó directamente sobre una vivienda ubicada en la Avenida Alemana, a la altura del Segundo Anillo.

El impacto afectó considerablemente la estructura del ingreso principal de la casa, generando daños materiales de importancia y, principalmente, un gran susto entre los habitantes y vecinos de la zona.

Intervención nunicipal en curso

La afectada reportó de inmediato el hecho a la Dirección de Gestión de Riesgo y Emergencia del Municipio, solicitando su intervención para retirar el árbol, cuyos restos obstaculizan la entrada.

Técnicos del municipio se desplazaron al lugar para realizar la evaluación correspondiente. Si bien ya se han realizado cortes de algunas ramas para asegurar el área, se indicó que el retiro total del tronco y los restos se completará en las horas de la tarde.

Afortunadamente, el informe oficial confirma que no se registraron personas heridas, centrándose los efectos solo en los daños a la propiedad.

Desde la Alcaldía, se ha informado que los equipos de rescate y emergencia se mantendrán activos para atender cualquier otra eventualidad que pueda surgir en los barrios de la ciudad debido a la inestabilidad del clima.

Mira la programación en Red Uno Play