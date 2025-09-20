Adolescente que apuñaló a su compañera dijo que “se perdió” por el bullying que sufría

La justicia determinó la detención preventiva por 45 días de una adolescente acusada de agredir con un arma blanca a una de sus compañeras en una unidad educativa de Santa Cruz.

La decisión fue tomada por una juez que valoró los elementos presentados por el Ministerio Público, así como los informes psicológicos expuestos por la defensa.

Durante la audiencia, la menor agresora aseguró que no recuerda el momento exacto del ataque, afirmando que "se perdió" emocionalmente.

Sin embargo, según la defensa, la adolescente fue víctima de bullying constante por parte de un grupo de compañeras, entre ellas la ahora víctima, luego de que revelara un abuso sexual que había sufrido anteriormente.

“La menor había confiado ese hecho doloroso a sus amigas. Sin embargo, estas terminaron burlándose de ella, lo que desencadenó un acoso psicológico prolongado”, explicó su abogada defensora.

Los informes psicológicos presentados durante la audiencia confirmaron que la agresora venía arrastrando traumas relacionados con el abuso y el maltrato escolar. El bullying del que era víctima se basaba precisamente en ese episodio de violencia sexual que había compartido con personas en quienes confiaba.

La juez ordenó además que la menor reciba tratamiento psicológico mensual durante su reclusión en el Centro de Rehabilitación de Cenvicruz de acuerdo con lo establecido en la Ley 548, que regula el régimen penal para adolescentes.

“Sé que nada justifica, pero son hechos que traen y tienen este resultado. Toda acción tuvo su reacción”, expresó la abogada, quien también transmitió las disculpas de la familia de la agresora a la familia afectada.

