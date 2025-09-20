“La Fiscalía no puede construir”: Comité asegura que no se puede cambiar el uso de suelo

Tras conocer la determinación de la Sala Constitucional Segunda que concede la tutela de los predios de la exFiscalía al Ministerio Público, reconociendo su derecho propietario, el Comité Pro Santa Cruz emitió un pronunciamiento en el que aclara que, la Fiscalía no podrá construir en los terrenos.

“Aquí quedaron dos cosas claras: se reconoce el derecho propietario de la Fiscalía en el terreno, pero no se puede construir. Ni la Fiscalía ni nadie puede construir, la única forma de construir algo es haciendo el cambio de uso de suelo y es el Concejo municipal quien debe hacerlo. Existe una ley nacional otorgada por el Congreso que aprueba el ordenamiento territorial de la ciudad, y eso está aprobado hace más de 70 años y no vamos a permitir que pretendan violentarla”, afirmó Stello Cochamanidis, presidente del Comité Pro Santa Cruz.

El líder cívico aseguró que el municipio ha dado cuatro terrenos ubicados dentro del cuarto anillo donde la Fiscalía podría construir su edificio.

“Nuestra posición y nuestra obligación moral es defender al pueblo cruceño. Todos sabemos la simbología y la importancia que tiene el Cristo para todos los ciudadanos y las luchas conseguidas por el beneficio a nivel nacional. Lo que se tiene que hacer es cumplir las leyes nacionales, departamentales y municipales y el primero que debería hacer cumplir las leyes, es la Fiscalía, sin embargo, ahora es la Fiscalía que está en contra de la población”, indicó Cochamanidis.

