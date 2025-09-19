TEMAS DE HOY:
Ella es Claudina, la abuelita "todo terreno” que trabaja en su minibús por las calles de La Paz

La imagen de la mujer se hizo viral en redes sociales y Red Uno la encontró para poder contarte su historia de vida.

Silvia Sanchez

19/09/2025 15:50

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Se trata de la señora Claudina Cutipa, una mujer de pollera de 58 años de edad, quién se desempeña como conductora de transporte público en La Paz, su imagen se hizo viral en redes sociales, donde la llamaron “la abuelita terreneitor” o “todo terreno”.

Doña Claudina, contó a Red Uno, que aprendió a conducir cuando tenía 14 años de edad, había quedado huérfana de madre y le tocó aprender a trabajar en el campo junto con el resto de su familia.

“Mi tío tenía un tractor, ahí he aprendido, eso manejaba para trabajar”, relata doña Claudina.

 

Cuenta que su jornada arranca a las 6 de la mañana, cuando se prepara para realizar su ruta en la línea de transporte 470.

“Todos los días me levanto a las 6 y 6:30 ya estoy saliendo, más temprano no hay pasajeros”, manifestó la señora Claudina.

 

A lo largo de los años, también aprendió a realizar algunas reparaciones a su motorizado, ya que asegura que no existen obstáculos para poder seguir creciendo y luchar por salir adelante, por lo que invita a otras mujeres, a seguir su ejemplo.

“Pueden trabajar como yo, pueden salir adelante, hay que trabajar, siempre se puede, solo debemos tener paciencia”, expresó.

 

La historia de doña Claudina es viral en redes sociales, donde muchos de los internautas, destacan su valentía y actitud para trabajar al frente del volante.

Su historia:

 

