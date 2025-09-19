Subió el precio de las flores para el día del amor y la primavera, ¿cuál es el costo?

Ante la cercanía del día de la primavera, del estudiante, del médico y del amor, la oferta y demanda de flores ha incrementado en la ciudad de La Paz, es por esta razón que existe un incremento en el costo de este producto que suele ser obsequiado en esta importante fecha.

Por ejemplo, en el mercado Rodríguez de La Paz, el precio de las flores se diferencia por la variedad y calidad.

“Las flores nos llegan de Cochabamba, las rosas el paquete hay de 80, 120 y 140 las rosas normales, y el perfumado está a 200 bolivianos”, dice una de las comerciantes.

La docena de girasoles tiene un costo de entre 80 y 100 bolivianos según explicaron los comerciantes.

En tanto, los arreglos florales pueden encontrarse desde Bs. 15, y están compuestos por una variedad de flores, todo depende al costo y tamaño del presente.

Mira la programación en Red Uno Play