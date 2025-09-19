Cochamanidis: “Si la justicia no actúa, será el pueblo cruceño quien decida”

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, cuestionó este viernes la intención de la Fiscalía Departamental de construir su nuevo edificio en inmediaciones del Cristo Redentor, y advirtió que, de persistir el proyecto, se convocará a una Asamblea de la Cruceñidad e incluso a un cabildo para que el pueblo defina el destino del terreno.

“Lastimosamente los fiscales que deberían estar trabajando, los funcionarios públicos que se les paga por defender a la población, hoy están aquí en contra de la población. Nosotros estamos aquí únicamente para hacer que se respeten las normas, las leyes municipales, pero sobre todo un lugar tan histórico como es El Cristo Redentor”, manifestó Cochamanidis tras un cuarto intermedio en la audiencia de amparo constitucional.

La construcción de la nueva sede de la Fiscalía contempla una inversión superior a los 30 millones de bolivianos y busca reemplazar el edificio destruido en los conflictos de 2022. Según el Ministerio Público, la infraestructura permitirá fortalecer el acceso a la justicia y mejorar la atención a la ciudadanía cruceña.

No obstante, el Comité cívico insiste en que el terreno fue proyectado como plaza cívica y que la Fiscalía cuenta con al menos cuatro alternativas para edificar su nueva sede, incluso en predios más amplios. “Reconocemos que el derecho propietario es de la Fiscalía, pero hay otras opciones. Nosotros vamos a actuar en beneficio del pueblo”, recalcó el líder cívico.

El diferendo se centra en la protección del espacio público frente a la necesidad institucional de la Fiscalía. Mientras la justicia analiza el amparo constitucional, Cochamanidis subrayó que el Comité no descarta medidas de presión: “Vamos a hacer que se respete la voluntad del pueblo, y si es necesario llegar a un cabildo a los pies del Cristo Redentor, lo vamos a hacer”.

