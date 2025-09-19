“¡No lo quisieron atender!”: dijo la mamá del joven que fue mordido por canes en sus partes íntimas

Un hecho estremecedor ocurrió el pasado sábado en la OTB Magisterio de Cochabamba, un joven de 26 años fue atacado por una jauría de perros y mordido en sus partes íntimas, lo que obligó a una cirugía reconstructiva para salvar su salud y evitar consecuencias irreversibles.

Lo más indignante, según relató la madre del afectado a Red Uno, es que cuando llegó con su hijo gravemente herido al Hospital Cochabamba, éste no fue atendido.

“Mi hijo llegó a la casa con las mordeduras, estaba desangrándose. Yo llamé a un taxi de emergencia y lo llevé al Hospital Cochabamba, pero no quisieron atenderlo. Incluso mi hijo, del dolor, le suplicó al doctor que lo atienda y no quisieron. Nos dijeron que le correspondía al Hospital del Norte. Pero era una emergencia, estaba mordido en una parte muy delicada”, denunció la madre con evidente indignación.

Finalmente, tras el rechazo en el Hospital Cochabamba, el joven fue llevado al Hospital del Norte, donde tardaron en atenderlo pero finalmente recibió la cirugía necesaria. Según la madre, su hijo está fuera de peligro, aunque requerirá atención psicológica para superar el trauma del ataque.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que se capturaron siete perros de la zona que serán sometidos a 14 días de observación epidemiológica para descartar rabia u otras enfermedades.

“Estamos coordinando con la OTB y la junta vecinal para evaluar clínicamente a los animales y cruzar datos con el hospital donde está siendo tratado el joven. La salud pública es nuestra prioridad”, señaló.

Sin embargo, vecinos denunciaron que los perros de la zona llevan más de un año allí sin que nadie los traslade a un albergue, pese al riesgo para la población.

La madre pide que se capture a todos los animales y que se verifique que tengan sus vacunas. “Gracias a Dios mi hijo está mejorando, pero el trauma que tiene con los perros es enorme. Esto no puede volver a pasar”, afirmó.

Las autoridades sanitarias recordaron que quienes alimentan a perros callejeros también deben asumir responsabilidades para evitar que se generen riesgos para la comunidad.

