Vientos huracanados destrozaron un colegio en Pando; Gobierno anunció su reparación

Fuertes vientos provocaron graves destrozos en la Unidad Educativa Walter Rojas Lobo y la sede comunal de Santa María, municipio de Bella Flor en Pando.

Las labores educativas se vieron perjudicadas debido a los efectos del fenómeno climático, ya que los vientos huracanados generaron preocupación entre los vecinos de la zona.

Imagen captura RR.SS.

Después de que se diera a conocer la situación que atravesaron los habitantes de la región afectada por los fuerte vientos, el Gobierno nacional, anunció el desarrollo de trabajos de refacción en la unidad educativa.

“Lamentamos profundamente los destrozos que fuertes vientos huracanados han ocasionado en la Unidad Educativa Walter Rojas de la comunidad Santa María, en nuestro querido municipio de Bella Flor, Pando. ¡No están solos en este difícil momento!”, escribió el presidente Luis Arce en sus redes sociales.

El primer mandatario señaló que sostuvo comunicaciones con el alcalde de Bella Flor, y el Gobierno nacional se comprometió a reconstruir la infraestructura educativa para garantizar la continuidad de las labores escolares.

“Estamos seguros que en unidad levantaremos de nuevo este espacio de aprendizaje y esperanza, donde nuestras niñas, niños y adolescentes podrán seguir construyendo futuro. La educación nunca fue un eslogan de nuestro Gobierno, es un compromiso irrenunciable. ¡Estamos con ustedes!”, agregó.

