¡Estaba en una bolsa de mercado! Abandonan a un recién nacido en una calle de Viacha

El lamentable hecho se registró en el municipio de Viacha del departamento de La Paz, donde vecinos escucharon el llanto de un bebé en medio de la noche, cuando se acercaron al lugar, se encontraron con un recién nacido.

El pequeño bebé de aproximadamente tres días de nacido, estaba dentro de una bolsa de mercado, lo rescataron y se contactaron con la Policía, por lo que personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegó hasta el lugar.

“Un abandono de recién nacido de 3 a 4 días de vida, esta persona fue encontrada al interior de una bolsa de mercado, estaba en un camino vecinal de la ruta a Viacha, personal policial procedió al rescate para trasladarlo al hospital de Viacha, donde recibe atención médica”, informó el director de la Felcc, coronel Gabriel Neme.

Personal policial investiga el hecho y busca establecer la presencia de cámaras de vigilancia para poder identificar a las personas que abandonaron al bebé.

