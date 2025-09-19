Video: ¿Qué dijo el sujeto que robó tapas de medidores de agua para venderlas?

Este viernes, vecinos de la zona Villa Fátima, en La Paz, capturaron a un delincuente que sustraía tapas de medidores de agua. Al momento de su captura, estaba en posesión de al menos cuatro de estas piezas.

Tras ser capturado los vecinos golpearon al sujeto, y posteriormente lo entregaron a la Policía, quienes lo trasladaron a dependencias policiales.

Al ser consultado del por qué procedía a robar las tapas de los medidores de agua, el sujeto señaló que lo hacía por necesidad, ya que no tenía para alimentar a su hijo.

“Vendó las tapas me pagan 2.50 bolivianos por kilo, lo robé porque no tenía para darle almuerzo a mi hijo”, manifestó el sujeto.

La pasada jornada la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), emitió un comunicado donde se pedía denunciar a aquellas personas que fueran vistas robando las tapas de los medidores de agua, ya que este hecho se suscita de manera frecuente.

Se buscará identificar cuáles eran los domicilios donde se sustrajeron las tapas, los vecinos se encuentran en emergencia, señalan que no permitirán que delincuentes continúen con los robos en el lugar.

Mira la programación en Red Uno Play