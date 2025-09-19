(VIDEO): Este es el momento exacto en que una volqueta arrolló y mató a un hombre en El Alto

Un trágico hecho se suscitó este jueves en la ciudad de El Alto, donde un hombre en presunto estado de ebriedad, cruzó la calle, y tras una imprecisión se tropieza y es embestido por una volqueta que transportaba arena.

Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad, en las mismas se observa el terrible momento. El atropello se suscitó en presencia de varias personas que pudieron observar la tragedia.

Tras ser arrollado el varón murió de manera instantánea. Según testigos del hecho aparentemente el varón se encontraba en estado de ebriedad, hecho que ocasionó que se tropezara y sea embestido.

“Aparentemente el hombre no se dio cuenta, porque ni siquiera gritó cuando lo atropelló, solo la volqueta pasó encima de él, se encontraba en estado de ebriedad”, afirmó un testigo.

Personal policial de la Unidad Operativa de Tránsito llegó al lugar del hecho, y procedieron a realizar el levantamiento legal del cadáver, para posteriormente trasladarlo a la morgue judicial.

El caso se encuentra en pleno proceso de investigación, por el momento el fallecido no fue identificado.

