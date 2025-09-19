Atrapan infraganti a un delincuente robando tapas de medidores de agua en La Paz

La pasada jornada la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), emitió un comunicado donde se pedía denunciar a aquellas personas que fueran vistas robando las tapas de los medidores de agua, ya que este hecho se suscita de manera frecuente.

Tras dicho comunicado, vecinos de la zona Villa Fátima en La Paz, lograron capturar a un delincuente, quien sustrajo tapas de los medidores de agua, el mismo estaba en posesión de al menos cuatro tapas y se encontraba en los alrededores del mercado.

Los vecinos habrían instalado cámaras de seguridad, para poder identificar al delincuente debido a que los robos son frecuentes en la zona. Gracias a las imágenes lograron visualizarlo y hacerle un seguimiento para capturarlo.

El sujeto fue golpeado tras ser capturado, y posteriormente fue entregado a la policía, quienes lo trasladaron a dependencias policiales.

Se buscará identificar cuáles eran los domicilios donde se sustrajeron las tapas, los vecinos se encuentran en emergencia, señalan que no permitirán que delincuentes continúen con los robos en el lugar.

Mira la programación en Red Uno Play