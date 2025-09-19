Defensoría del Pueblo insta a trabajadores de salud a reconsiderar paro previsto para lunes y martes

Concluyó la reunión entre la Defensoría del Pueblo y representantes de los trabajadores de Salud, en la que se abordaron los principales puntos del pliego de demandas del sector.

La delegada de la Defensoría del Pueblo, Sheila Gómez, informó que durante el encuentro las autoridades del Gobierno Departamental y Municipal presentaron los avances respecto a las exigencias de los trabajadores de Salud.

“Tanto el Gobierno Departamental como Municipal han planteado de manera clara cuáles son los avances que han tenido respecto a las diferentes demandas de los trabajadores de Salud”, señaló Gómez.

El tema central de la reunión fue el pago del bono de vacunación, beneficio que, según explicó la delegada, requiere la participación directa del Ministerio de Salud. “Se ha avanzado, hay una respuesta de la ministra de Salud”, aseguró.

A pesar de los acercamientos, el conflicto continúa abierto. Gómez confirmó que el sector mantiene la medida de presión:

“Tenemos que encontrarnos el lunes y el martes nuevamente con un paro la próxima semana”, advirtió.

La Defensoría del Pueblo recomendó a los trabajadores reconsiderar el paro, tomando en cuenta los plazos ya comprometidos por las autoridades para la conclusión de los pagos.

Mira la programación en Red Uno Play