¡Creyeron que estaba muerto! Recién nacido abandonado en Viacha necesita ayuda

La historia del recién nacido que fue abandonado en medio de la noche en la zona de Viacha no ha dejado de conmover a la ciudadanía paceña, quiénes llaman a la solidaridad para poder brindar abrigo al pequeño bebé.

El recién nacido requiere de pañales, toallitas húmedas, ropa y algunos artículos necesarios para sus primeros días de vida.

Desde la policía regional de Viacha, relataron las condiciones en las que encontraron al bebé, recibieron el llamado de los vecinos, quienes creyeron haber hallado el cadáver de un recién nacido en una bolsa de mercado.

Sin embargo, a la llegada del personal policial, se realizó la revisión del pequeño bebé, y se logró identificar que seguía con vida, por lo que fue trasladado rápidamente hasta el hospital de segundo nivel de Viacha, donde recibió primeros auxilios y fue estabilizado.

“Los comunarios pensaban que se trataba del cadáver de un bebé, y grande a sido la sorpresa cuando se dieron cuenta de que el bebé estaba con vida, rápidamente se le dieron primeros auxilios y lo trajeron al hospital de Viacha”, señaló uno de los funcionarios policiales.

Primeras hipótesis

Personal policial inició con el proceso de investigación y se busca a los progenitores del bebé, señalaron que, en la zona, de difícil acceso, no existe la presencia de cámaras de seguridad, sin embargo, se realizan entrevistas a los vecinos.

Por otra parte, según la valoración médica, se estima que el bebé no nació en el lugar donde fue encontrado, sino, la madre pudo haber dado a luz en una vivienda.

Reporte médico

El recién nacido fue ingresado al hospital de segundo nivel de Viacha en horas de la noche, se le brindó atención inmediata y se le brindó oxígeno, actualmente se encuentra estable según informaron los médicos.

La valoración de la pediatra del hospital, considera que el bebé tiene aproximadamente dos días de nacido.

El personal médico evalúa colocarle un nombre provisional mientras sea atendido en el hospital, entre las opciones, señalaron que podrían llamarlo “Salvador”.

Piden a la madre reflexionar para poder acoger a su pequeño hijo.

