Bolivia y Brasil refuerzan cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado

Autoridades de Bolivia y Brasil consolidaron un conjunto de acuerdos estratégicos para intensificar la lucha conjunta contra el narcotráfico y las organizaciones criminales en la región. El encuentro se desarrolló en Brasilia, donde el Ministro de Justicia y Seguridad Pública de la República Federativa del Brasil, Enrique Ricardo Lewandowski, recibió al Ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Roberto Ignacio Ríos Sanjinés.

La reunión, según informó la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Araya, permitió definir operativos conjuntos en zonas fronterizas y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación bilateral.

Durante el encuentro, ambos ministros destacaron que el combate al crimen organizado transnacional constituye una prioridad para los dos Estados, dado el grave riesgo que representan las redes criminales para la seguridad, la economía, la democracia y la soberanía. Coincidieron en la necesidad de coordinar acciones en el marco del MERCOSUR y de profundizar la cooperación policial, judicial y técnica.

Entre los compromisos asumidos, se acordó:

Ampliar el intercambio de información y experiencias entre instituciones competentes.

Realizar operaciones conjuntas de carácter estratégico y operativo en las fronteras.

Fortalecer la capacitación policial y penitenciaria, con especial atención al combate del crimen organizado en centros de reclusión.

Agilizar la localización y recuperación de vehículos robados en aplicación del Acuerdo Bilateral Brasil–Bolivia.

Coordinar acciones frente a delitos ambientales, reconociendo el impacto en los ecosistemas y comunidades fronterizas.

Asimismo, los ministros reafirmaron la importancia de los instrumentos de cooperación jurídica internacional y señalaron la posibilidad de optimizar procedimientos de asistencia mutua en investigaciones transnacionales.

El encuentro también remarcó los avances logrados en la XII Reunión de la Comisión Mixta Brasil–Bolivia sobre Drogas y Asuntos Conexos, realizada en 2024, y la necesidad de dar continuidad a su implementación.

“Estos acuerdos fortalecen la confianza entre ambos países y refuerzan la capacidad de respuesta frente a amenazas comunes como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, los delitos financieros y ambientales”, subrayó la viceministra Araya.

