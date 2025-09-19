¡Indignante! Denuncian que profesor obligaba a niños a realizar juegos inapropiados

Un profesor de una unidad educativa en el barrio Guapilo de la ciudad de Santa Cruz ha sido denunciado y apartado de sus funciones tras ser acusado por varios padres de familia de someter a estudiantes de cuarto de primaria a juegos inapropiados.

Según las denuncias, los "juegos" implicaban actos como besos en partes del cuerpo y recreaciones de matrimonios.

Los padres de familia relatan que uno de los juegos, denominado "el juego de la cruz", consistía en que un niño castigado debía elegir una compañera para formar una pareja. El profesor hacía una cruz en el cuerpo de la niña y el niño debía besarla en esa misma área. Una de las madres relató que el profesor le exigió a su hija, quien se había negado, que debía "dejarse" o el castigo sería peor.

Otro de los juegos denunciados era el del "matrimonio", en el cual el profesor elegía a dos estudiantes al azar, los hacía caminar por el pasillo del aula tomados de la mano, y él actuaba como juez. Durante este juego, les preguntaba si aceptaban ser "esposos" y en ocasiones colocaba un accesorio para el pelo a uno de los niños para que se viera "más femenino", obligándolos a besarse y abrazarse.

Reacciones Divididas y Medidas de la Dirección

Las denuncias han causado una fuerte división entre los padres de familia de la unidad educativa. Mientras un grupo exige que se tomen medidas drásticas contra el profesor, otro sector lo defiende, argumentando que sus intenciones no eran maliciosas y que los juegos eran simples "castigos".

El director de la escuela confirmó que se ha tomado la medida de protección de suspender al profesor y se ha pasado el caso a las autoridades pertinentes, incluyendo el distrito escolar y la defensoría.

Villegas señaló que el profesor, quien ha trabajado en la institución por varios años, argumentó que los juegos eran acciones de castigo sin ninguna intención perjudicial.

