Mineros llegan al centro paceño y anuncian mitin en puertas del Ministerio de Minería

Los mineros avanzaron por las principales arterias de la sede de Gobierno y anunciaron la realización de un mitin en puertas del Ministerio de Minería, donde presentarán sus demandas sectoriales.

Hans Franco

18/09/2025 12:24

Foto: Mineros llegan al centro paceño y anuncian mitin de protesta (APG)
La Paz

La marcha de los trabajadores de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), que partió esta mañana desde la ciudad de El Alto, llegó este jueves al centro de La Paz para exigir al Gobierno medidas contra el jukeo, la minería ilegal y los avasallamientos en áreas de trabajo.

Los mineros avanzaron por las principales arterias de la sede de Gobierno y anunciaron la realización de un mitin en puertas del Ministerio de Minería, donde presentarán sus demandas sectoriales.

La FSTMB advirtió que, de no obtener respuestas concretas, mantendrá sus medidas de presión en defensa de las fuentes laborales y de la legalidad en la explotación minera.

