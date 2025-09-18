TEMAS DE HOY:
Comunidad

[VIDEO] Peatón se salva por segundos de ser atropellado antes del choque en la avenida Busch

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, un vehículo de color blanco, aparentemente circulando con exceso de velocidad, impactó contra un automóvil negro que giraba hacia la izquierda en el tercer anillo de la capital cruceña.

Charles Muñoz Flores

18/09/2025 13:31

Peatón se salva de ser atropellado antes de choque en la Busch. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un peatón se salvó de milagro de ser atropellado la tarde del miércoles en la avenida Busch, tras un violento choque entre dos vehículos que terminó con uno de ellos volcado en plena vía pública y con dos personas heridas.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, un vehículo color blanco, aparentemente circulando a exceso de velocidad, impactó contra un automóvil negro que giraba hacia la izquierda en el tercer anillo de la capital cruceña. La colisión fue tan fuerte que el motorizado negro terminó volcado sobre la vía.

El video de 28 segundos muestra cómo un transeúnte estuvo a punto de ser arrollado, logrando esquivar el vehículo por segundos, lo que evidencia el grave peligro que representó el accidente para quienes transitaban por la zona. En el audio del registro se escucha el fuerte chirrido de llantas, aparentemente cuando el conductor del vehículo blanco intentó frenar antes del impacto.

El conductor del automóvil negro, un adulto mayor de nacionalidad brasileña, sufrió fracturas y múltiples contusiones; su estado es delicado y presenta dificultades en la coordinación del habla. El joven de 23 años, que conducía el vehículo blanco, sufrió golpes y una lesión en el tobillo.

 

