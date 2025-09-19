TEMAS DE HOY:
Comunidad

Presentan demanda de asistencia familiar contra Luis Arce

Según el fiscal, Roger Mariaca, el mandatario se defenderá en libertad, ya que el delito de abandono de mujer embarazada no justifica una aprehensión.

Milen Saavedra

18/09/2025 22:42

Presentan demanda de asistencia familiar contra Arce. Foto: Redes sociales Luis Arce.
Cochabamba, Bolivia

El caso que involucra al presidente Luis Arce y a Brenda Lafuente toma un nuevo giro. La defensa de Lafuente ha levantado la reserva del proceso, revelando detalles de la nueva demanda por asistencia familiar presentada hace dos días, que se suma a la denuncia previa por abandono de mujer embarazada y violencia.

En el extenso memorial de la demanda, al que Red Uno tuvo acceso, Lafuente argumenta la dificultad de sostener por sí sola a su hijo de 10 meses. "Por instrucciones expresas del padre de mi hijo, ninguna persona puede contratarme, ya sea en el sector público o privado", afirma en el documento, señalando que esta situación agrava su capacidad económica.

El desglose de gastos del menor

El documento presentado por Lafuente detalla los gastos mensuales de su hijo, que ascienden a 16.735 bolivianos. La demanda desglosa los costos en varias categorías, incluyendo:

  • Alimentación (papillas, cereales, etc.): Bs 2.110

  • Salud y artículos de higiene: Bs 2.100

  • Vestimenta y pañales: Bs 2.000

  • Estimulación temprana: Bs 1.325

  • Vivienda y servicios básicos: Bs 5.100

  • Transporte: Bs 1.200

  • Niñera (sueldo y viáticos): Bs 2.900

Ante estos gastos, Lafuente solicita que la asistencia familiar se fije en 8.367,50 bolivianos, la mitad del monto total. Justifica la cifra en el documento, indicando que el presidente Arce, como docente y actual jefe de Estado, cuenta con los recursos económicos suficientes para sostener al menor.

El presidente Luis Arce se presenta a declarar

A su vez, el fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó que el presidente Luis Arce se presentó de forma voluntaria a declarar en la Fiscalía. Según el fiscal, el mandatario se defenderá en libertad, ya que el delito de abandono de mujer embarazada no justifica una aprehensión, dadas las características del tipo penal.

"Se están realizando diferentes diligencias preliminares dentro de la investigación", indicó Mariaca, mencionando que se citará a testigos y se realizarán las pericias solicitadas por las partes, incluyendo pruebas que podrán ser realizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP).

 

 

 

Más noticias
