Arroceros de Beni exigen diésel a YPFB y amenazan con 'tractorazo'

Los productores de arroz del Beni se declararon este jueves en estado de emergencia y dieron un plazo de una semana a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cumplir acuerdos de suministro de combustible. De lo contrario, anunciaron que iniciarán un tractorazo.

“Nosotros le hemos dado plazo al Gobierno para que se vayan cumpliendo los acuerdos. Si no se cumplen, vamos a iniciar el tractorazo que está pendiente. Los productores están dispuestos a salir con toda su maquinaria pese a que no tienen diésel”, aseguró un dirigente del sector.

Según el representante de los arroceros, el sector necesita 9 millones de litros de diésel para cultivar alrededor de 80.000 hectáreas de arroz. Sin ese abastecimiento, advirtieron que la producción se verá seriamente afectada, con impacto directo en la seguridad alimentaria.

