TEMAS DE HOY:
brutal agresión en Sacaba Mujer agredida en Sacaba Mecánico fallecido

32ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Arroceros de Beni exigen diésel a YPFB y amenazan con 'tractorazo'

Los productores aseguran que requieren 9 millones de litros de combustible para cultivar 80.000 hectáreas y advierten que la producción está en riesgo.

Naira Menacho

18/09/2025 22:27

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Los productores de arroz del Beni se declararon este jueves en estado de emergencia y dieron un plazo de una semana a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cumplir acuerdos de suministro de combustible. De lo contrario, anunciaron que iniciarán un tractorazo.

“Nosotros le hemos dado plazo al Gobierno para que se vayan cumpliendo los acuerdos. Si no se cumplen, vamos a iniciar el tractorazo que está pendiente. Los productores están dispuestos a salir con toda su maquinaria pese a que no tienen diésel”, aseguró un dirigente del sector.

 

 

Según el representante de los arroceros, el sector necesita 9 millones de litros de diésel para cultivar alrededor de 80.000 hectáreas de arroz. Sin ese abastecimiento, advirtieron que la producción se verá seriamente afectada, con impacto directo en la seguridad alimentaria.

  

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD