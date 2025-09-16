Productores bloquean surtidor en La Enconada, Santa Cruz, por falta de diésel

La crisis por la falta de diésel continúa afectando a sectores productivos. En la comunidad La Enconada, zona este del departamento de Santa Cruz, productores agrícolas llevan 10 días aguardando combustible en el surtidor Las Conchas, sin obtener respuesta de las autoridades. Ante esta situación, decidieron bloquear el surtidor como medida de presión.

La protesta se desarrolla de manera pacífica hasta el momento, pero los afectados advirtieron que, de no recibir una solución inmediata, radicalizarán sus medidas con un bloqueo de carreteras.

“Estamos todos perjudicados. Ya son 10 días parados, sin poder trabajar. Hemos mandado cartas a la ANH, a YPFB, pero no nos dan respuesta. Si no nos escuchan, también vamos a cerrar las carreteras”, expresó uno de los productores movilizados.

Los manifestantes aseguran que el combustible es vital para mantener en marcha sus actividades agrícolas, y que esta escasez está poniendo en riesgo la producción de alimentos. También indicaron que los transportistas de la zona se ven igualmente afectados.

Mientras tanto, las autoridades nacionales no han emitido una respuesta oficial a las demandas del sector. Los productores exigen una distribución equitativa y urgente de diésel, alertando que la situación podría desencadenar protestas de mayor magnitud si no se atiende de forma inmediata.

